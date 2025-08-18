¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

aumento salarial Mona Jiménez Superior Tribunal de Justicia
Claudio Polich refuerza su presencia en los barrios de Corrientes

El candidato a intendente de Capital estuvo presente en diferentes puntos de la ciudad durante el fin de semana.

Por El Litoral

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 12:29

El candidato a intendente de Capital, por la alianza Vamos Corrientes, Claudio Polich, visitó diferentes puntos de la ciudad durante el fin de semana, en plena campaña de cara a las elecciones del 31 de agosto.

Polich encabezó reuniones con vecinos de distintos barrios y encuentros con simpatizantes. En estos eventos se escucharon las inquietudes de la comunidad y se compartieron proyectos para la ciudad.

El candidato estuvo presente en el Tekové Potî del barrio Concepción, durante las celebraciones por el Día de las Infancias, donde hubo música, juegos y actividades recreativas.

“Cada encuentro con los vecinos nos fortalece como equipo y nos impulsa a seguir trabajando por una ciudad más inclusiva y con mejores oportunidades para todos”, expresó Polich.

