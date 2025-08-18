Corrientes eligió a sus representantes para el certamen Emprendimiento Argentino 2025

Tras el Pitch Day realizado este lunes en el Salón Verde de la Casa de Gobierno, un jurado integrado por referentes de entidades locales eligió a los dos proyectos que representarán a la provincia en Buenos Aires el próximo 24 y 25 de septiembre.

En la categoría Crecimiento y Expansión, el seleccionado fue OTF Alimentos S.A.S, una empresa dedicada a la elaboración de premezclas saludables, prácticas y sin ultraprocesados, orientadas a quienes buscan mejorar sus hábitos alimenticios.

Por su parte, en la categoría Despegue Emprendedor, el elegido fue Grial S.R.L., que presentó ITEREP®, un repelente premium desarrollado en el NEA que combina DEET al 25%, citronela y extractos botánicos concentrados.

Premios y respaldo institucional

Además de los finalistas, los cuatro equipos semifinalistas recibieron certificados y apoyo institucional. En segundo lugar quedaron Viajate, una plataforma de carpooling de triple impacto, y TOB Group SASU, que desarrolla soluciones tecnológicas con inteligencia artificial.

El Gobierno provincial, la Vicegobernación, la UNNE y la Municipalidad de Corrientes anunciaron premios económicos, capacitaciones y mentorías para todos los participantes, con el objetivo de fortalecer el ecosistema emprendedor local. En este marco, la Vicegobernación otorgará 3 millones de pesos al primer lugar y 2 millones al segundo, mientras que el Ministerio de Industria aportará 5 millones en total para los proyectos seleccionados.

La ministra de Industria, Mariel Gabur, celebró la convocatoria de más de 30 emprendimientos y subrayó que “ya es ganar para la provincia”, porque cada proyecto “es el próximo generador de fuentes de trabajo y de crecimiento económico”.

En tanto, el rector de la UNNE, Omar Larroza, habló del “círculo virtuoso” que se genera al articular universidad, Estado y emprendedores, y aseguró que este tipo de iniciativas “fortalecen el desarrollo productivo y la innovación”.

Camino a la final nacional

El certamen Emprendimiento Argentino es una iniciativa de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento de la Nación, que busca visibilizar y acompañar a proyectos de todo el país.

Los dos emprendimientos correntinos seleccionados competirán ahora en la final nacional en septiembre, donde se definirá quiénes serán reconocidos como los mejores emprendimientos argentinos de 2025.