Quién es el correntino preseleccionado para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Argentina dio a conocer la prelista de convocados para la próxima últimas fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y entre los nombres destacados se encuentra José Manuel López, delantero correntino que busca consolidarse en el equipo nacional.

López, nacido en San Lorenzo, inició su carrera en Lanús, donde se destacó por su capacidad goleadora, y actualmente juega en Palmeiras, uno de los clubes más importantes de Brasil.

La inclusión del delantero en la prelista refleja su buen momento futbolístico y su potencial aporte ofensivo para los próximos encuentros, en los que la Selección Argentina buscará sumar puntos clave para acercarse a la clasificación al Mundial.