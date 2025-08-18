¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Quién es el correntino preseleccionado para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas

El joven correntino fue incluido en la prelista de convocados por la Selección Argentina para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial.

Por El Litoral

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 11:53

La Selección Argentina dio a conocer la prelista de convocados para la próxima últimas fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, y entre los nombres destacados se encuentra José Manuel López, delantero correntino que busca consolidarse en el equipo nacional.

López, nacido en San Lorenzo, inició su carrera en Lanús, donde se destacó por su capacidad goleadora, y actualmente juega en Palmeiras, uno de los clubes más importantes de Brasil.

La inclusión del delantero en la prelista refleja su buen momento futbolístico y su potencial aporte ofensivo para los próximos encuentros, en los que la Selección Argentina buscará sumar puntos clave para acercarse a la clasificación al Mundial.

