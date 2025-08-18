Comenzó el Pre Federal y Pingüinos fue el único local que ganó

Se puso en marcha el Pre-Federal 2025 de clubes de básquetbol en Corrientes. Se disputaron seis encuentros y el único local que pudo ganar fue Pingüinos.

La primera fecha contempló cruces interzonales. En el clásico del Sur, San Lorenzo de Monte Caseros le ganó como visitante a San Martín de Curuzú Cuatiá, campeón en la temporada 2024. También triunfaron Atlético Saladas, Amad, Hércules y Sportiva Esquinense.

En la capital correntina, Pingüinos dio cuenta de Alvear 69 a 43 en un partido que lo dominó de punta a punta. Gastón Lecca con 15 puntos y Alexis Ortíz con 13 fueron los principales goleadores en el equipo de la banda negra. Mientras que en la entidad del barrio Aldana se destacó Alberto Barrios con 11.

El campeón defensor, San Martín de Curuzú Cuatiá se vio sorprendido en su cancha y cayó contra San Lorenzo de Monte Caseros 81 a 71. La figura del encuentro resultó Leonardo Solís que anotó 24 puntos para el triunfo visitante.

Atlético Saladas se llevó la victoria de la ciudad de Corrientes al superar a El Tala 81 a 69 con 22 puntos de Fabricio Pizzola. En el local, su goleador resultó José Coutada con 20 tantos.

En el clásico goyano. Amad superó a Unión 75 a 66. José González y Tobías Colombo, con 21 y 14 puntos, respectivamente, fueron los que sobresalieron en el vencedor.

En un duelo entre equipos capitalinos, Hércules venció a Córdoba 70 a 61 en el estadio Mariano Andino Igarzabal. Luca D´Ascenzo con 16 puntos fue el goleador en el equipo del barrio Libertad. En el Rojo, no alcanzó la producción de Cristian Ojeda que terminó con 24 tantos.

En su regreso a la competencia, Sportiva de Esquina le ganó en Santa Lucía al debutante Español por 74 a 58 con un buen trabajo de Cristián Rausch que terminó con 20 puntos.

Así se ubican

Cumplida la primera fecha del certamen provincial de primera división, las posiciones están así:

Zona A: Pingüinos 2 puntos, Unión de Goya, Córdoba, San Martín de Curuzú Cuatiá, El Tala y Español de Santa Lucía 1.

Zona B: Sportiva Esquinense, Amad de Goya, Atlético Saladas, Hércules y San Lorenzo de Monte Caseros 2 puntos, y Alvear 1.

Próxima fecha

La segunda fecha del torneo que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes contempla estos partidos:

El Tala vs Córdoba

San Martín vs Pingüinos

Unión vs Español

Sportiva vs San Lorenzo

Atlético Saladas vs Amad

Hércules vs Alvear