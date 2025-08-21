Meza quedó sexto en el Panamericano Junior

El correntino Domingo Meza quedó sexto en la competencia de levantamiento de pesas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Meza terminó la prueba, en la categoría hasta 65 kg. de peso corporal, con un total de 250 kilos. En tanto que la medalla de oro fue para José González Marmolejo que finalizó con 281 (130 en el arranque y 151 en el envión).

El podio panamericano se completó con el venezolano Dionangel Vargas (273: 123+150) y el cubano Yulieski Martínez (268: 120+148).

La actuación de Meza en el estadio SND de Asunción comenzó con un intento fallido con 106 kilos en el arranque. En su segunda presentación pudo levantar ese peso y terminó con 110.

En el envión, el correntino levantó 140. En su segundo intentó falló con 145 y en el tercero fue por 148, para intentar superar en la general al representante chileno, pero no lo pudo lograr y cerró el torneo en la sexta ubicación.

El chileno Benjamín Aranis fue quinto con un total de 257 kilos (117 en el arranque y 140 en el envión).

Para Meza fue una buena experiencia dado que para esta competencia subió a la categoría 65 kg, la menor que tuvieron los Panamericanos, cuando venía compitiendo en 60 kg.

Durante su preparación, en un certamen que se realizó en Buenos Aires, el representante de Corrientes Pesas había logrado levantar 113 kilos en arranque y 148 en envión, alcanzando un total de 261 kilos y estableciendo tres récords nacionales.