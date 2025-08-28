José López y su convocatoria a la Selección: “La vida te sorprende constantemente"

El sueño se hizo realidad para José Manuel López. El delantero de 24 nacido en la ciudad correntina de San Lorenzo es uno de los 29 jugadores convocados por Lionel Scaloni para integrar el plantel de la selección Argentina de fútbol que afrontará los últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

A fuerza de goles en el Palmeiras de Brasil, el “Flaco” López se ganó un lugar entre los citados y será su primera vez con el equipo albiceleste que el jueves 4 de septiembre recibirá a Venezuela y el martes 9 visitará a Ecuador.

“La verdad es que no lo esperaba, pero siempre creí que iba a suceder esta convocatoria”, reconoció el exjugador de Lanús cuando se conoció su presencia en la prelista que difundió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“En el fondo, siempre lo creí. No sabía que sería este año, no lo imaginaba tan pronto, pero bueno... Como siempre digo, lo único que le pido a Dios y lo que intento es estar preparado para las oportunidades que van llegando a mi vida", agregó después del triunfo de su equipo frente a Sport Recife por el Brasileirao. Palmeiras, que utilizó una indumentaria similar a la que tiene la selección brasilera, se impuso 3 a 0 y el correntino marcó 2 goles.

Palmeiras entrenó durante la mañana de este jueves y luego de la práctica, López se enteró de su convocatoria.

“Fue muy especial. Hoy en el entrenamiento estuve pensando un poco en ello, pero luego empezó la práctica y lo olvidé. Lo había olvidado por completo, pero cuando me senté, entró Gustavo Gómez y me lo contó, y todo volvió a ser alegría en el campo. Fue un momento inexplicable”, sostuvo el delantero, quien está en Palmeiras desde 2022, acumula 159 partidos (82 como titular) y 49 goles. Actualmente es el segundo máximo goleador de la plantilla, solo por detrás de Raphael Veiga, con 105 goles, y sexto entre los máximos goleadores del club del siglo (detrás de Vágner Love, con 54).

“La vida es así, te sorprende constantemente, y tengo que estar preparado para todos los retos que se me presenten. Estoy muy feliz. Es un momento espectacular para la selección, y no esperaba tener esta oportunidad, pero hoy llegó. Voy a defender los colores de mi país, y creo que es mi mayor sueño en el fútbol, así que estoy muy feliz de que se haya hecho realidad”, declaró.

Antes de viajar a la Argentina para las eliminatorias al Mundial 2026, López estará disponible el domingo para el partido entre Palmeiras y Corinthians, sobre el derbi paulista: "Será otro partido decisivo para nosotros, como todos. Estamos persiguiendo nuestro sueño; estamos ansiosos por que llegue el partido y demuestre lo que es Palmeiras. Espero que el domingo llegue pronto para que podamos hacer un gran partido y luego ir con la selección", concluyó.