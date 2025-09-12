Paro universitario en la Unne y convocan a la Tercera Marcha Federal en Corrientes

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) fue escenario este viernes de un paro total de actividades que se sintió tanto en Corrientes como en Chaco, en repudio al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Educativo Universitario. La medida alcanzó gran adhesión y dejó en evidencia la creciente tensión en el sistema universitario. Los gremios se encuentran diagramando la Marcha Federal en ambas provincias para el próximo miércoles 17 de septiembre.

La secretaria general del Consejo de Docentes e Investigadores de la UNNE (Codiunne), Marisú Lewisky, aseguró a El Litoral: “Fue importante el apoyo y la adhesión en la Unne. Esta vez también convocaron al paro los no-docentes y por eso fue aún mayor. Pero facultades que históricamente no hicieron adhesión ahora sí, como Odontología y Medicina, además de las que siempre se suman como Humanidades, Artes y Económicas”.

Según explicó, el paro se diferenció de otros por la amplia participación de sectores que no siempre se pliegan a las medidas de fuerza.

Alistan la Tercera Marcha Universitaria en Corrientes

La jornada de protesta se enmarca en una serie de acciones coordinadas a nivel nacional y tendrá continuidad con la Tercera Marcha Federal Universitaria, prevista para el próximo miércoles 17 de septiembre en Corrientes.

“Ahora estamos en la organización y convocatoria de la Tercera Marcha Federal”, adelantó Lewisky.

Si bien por el momento no se anunciaron nuevas medidas de fuerza inmediatas, desde Codiunne dejaron abierta la posibilidad de movilizarse nuevamente cuando la Cámara de Diputados trate el veto presidencial.

“No tenemos previstos otros paros en lo inmediato. Pero sí marchar el día que Diputados sesiona para tratar el rechazo o no del veto”, señaló.

La medida de este viernes refuerza un escenario de creciente conflictividad en el ámbito universitario, donde gremios docentes y no-docentes insisten en la defensa del financiamiento, la calidad educativa y el sostenimiento de la universidad pública.