Comunicaciones logró una histórica consagración en la División de Honor

Comunicaciones, equipo de la Asociación Correntina de Fútbol de Salón (Acfs), logró una histórica consagración. Ganó la División de Honor Femenina, la principal competencia de clubes que tiene el futsal de la Argentina.

El conjunto de la capital correntina se llevó el certamen que se jugó en Comodoro Rivadavia de manera invicta. Ganó 5 partidos y empató 1.

La presencia en el sur del país se realizó con un gran esfuerzo de toda la institución, sin embargo todavía no pudieron cubrir los costos que demandó el viaje, la estadía y la propia competencia. Por eso es que pidieron colaboración a través de las redes sociales.

“Cada aporte, por pequeño que sea, suma y ayuda a que este sueño siga creciendo”, dice la publicación que acompaña a la foto del equipo con la copa que logró en Comodoro Rivadavia con el título "¡Campeonas Nacionales!"

Los aportes se pueden realizar al alías: comu06 que está nombre de Pedro de Los Santos Cristaldo, entrenador de Comunicaciones.Las chicas correntinas vencieron en la final del Nacional División de Honor a Cementista de Mendoza 4 a 3 en los tiros penales después de igualar en 1 el encuentro que se desarrolló en el Gimnasio Municipal Nº 3.Los goles del partido decisivo llegaron recién en el complemento. El equipo correntino se adelantó en el marcador a través de Sonia Beatriz Durán a los cinco minutos, y a dos del final empató Damaris Prieto para el conjunto mendocino, luego de una asistencia de Julieta Tieppo.Tras el empate, Cementista inclinó la cancha, pero no pudo desnivelar y todo se definió en los remates desde el punto del penal. En esa instancia, la arquera de Comunicaciones, Danila Franco le atajó el cuarto disparo a Prieto, para que luego la goleadora Luz Maciel sentenciara el título para Comunicaciones.

El equipo correntino tuvo además entre sus filas a Gabriela Gutiérrez, elegida la mejor jugadora del campeonato, y la mencionada Maciel, una de las goleadores del certamen junto a Prieto, del subcampeón.

La campaña de Comunicaciones fue destacada y terminó el certamen de manera invicta. En la fase de grupos, ganó los tres partidos que disputó.

En la instancia de cuartos de final, el equipo correntino venció a Universitario de Caleta Olivia 5 a 1, mientras que en la semifinales dio cuenta de Las Galácticas de Pico Truncado 1 a 0.

El plantel campeón

El plantel de Comunicaciones que se presentó en Chubut estuvo compuesto por Danila Franco, María Ofelia Jensen, María Celeste Jensen, Azul Maciel, Celeste Cardozo, Noemí Fernández, Sonia Beatriz Durán, Milagros Vargas, Gabriela Gutiérrez, Vanina Franco, Triana Victoria Vargas, Tiziana Irene Vargas, Silvia Juana Alegre, Florencia Miño y Ludmila Mariela Sosa.

En tanto que el cuerpo técnico lo integraron Pedro Cristaldo (entrenador), Jorge Luis Morales (Asistente) y José Luis Pellegrini (preparador físico).