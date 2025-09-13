Juntan votos legislativos para rechazar el veto de Milei a la ley de reparto de ATN

El senador nacional por Corrientes y jefe del bloque radical Eduardo Vischi confirmó que "estarían los números" para rechazar el veto de Javier Milei a la Ley de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en la Cámara alta.

"Entrará en el Senado la semana que viene, porque fuimos Cámara de origen, el proyecto de la distribución de los ATN que fue vetado también y fue un proyecto pedido por las 24 jurisdicciones", indicó Vischi, luego que el gobierno libertario argumentó que se trata de fondos que deben destinarse a situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.

Con el veto a la ley de reparto de ATN, el cual firmó Milei este jueves, la Casa Rosada volvió a tensar la relación con los gobernadores a pesar de que el Gobierno había expresado su intención de recomponer el vínculo. "Son cosas que a veces no se entienden", sentenció el senador radical en diálogo con radio Rivadavia.

"El Gobierno intenta retomar una idea de cambio aceptando las elecciones y después termina vetando algo pedido por los gobernadores...Y que había tenido cierto guiño del Gobierno para avanzar. Este tema se va a debatir en el Senado la semana próxima y creería que estarían los números, en el Senado al menos, para poder sostener la ley y rechazar el veto", anticipó.

Consultado por el futuro de los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de emergencia pediátrica que representaba más fondos para el Hospital Garrahan, el dirigente radical precisó: "Estos dos temas han sido propuestas de la Cámara de Diputados y por eso ingresan por Diputados. Se tratará seguramente esta semana".

"Entiendo que el número está muy cercano a tener los dos tercios por cómo han sido las votaciones anteriores. En Diputados hay muchos sectores y están divididos en distintos bloques”, comparó.