Regresaron a Corrientes las pesistas destacadas en los Jadar

Este martes, el Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, recibió a las deportistas correntinas que se destacaron en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), disputados en Rosario, Santa Fe.

Las atletas Martina Giménez (medalla de oro, 205 kg total olímpico en categoría -69 kg), Agustina Álvarez (medalla de oro, 178 kg total olímpico en -58 kg) y Valentina Cabral (medalla de plata, 165 kg total olímpico en -63 kg) integran el equipo Corrientes Pesas - Colegio Figuerero, dirigido por el entrenador Marcelo Fernández.

Durante el encuentro, las jóvenes agradecieron el apoyo recibido por parte del Gobierno provincial y del gobernador Gustavo Valdés, al tiempo que compartieron sus experiencias y destacaron el orgullo de representar a Corrientes en una competencia de nivel nacional.

En la disciplina también sobresalió Ariel Mora, quien obtuvo medalla de plata con un total olímpico de 279 kg en la categoría -79 kg.

Los JADAR reunieron a más de 3.000 atletas de todo el país, que compitieron en más de 50 disciplinas olímpicas y paralímpicas, entre ellas básquet, hockey, gimnasia rítmica, karate, taekwondo, natación artística, polo acuático, tenis, atletismo y esgrima.

El balance para Corrientes fue altamente positivo, con resultados que ratifican el crecimiento del levantamiento de pesas provincial y el talento de sus jóvenes promesas.