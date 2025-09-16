¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gustavo Valdés eduardo ledesma pregunta Establecimiento Las Marías
Gustavo Valdés eduardo ledesma pregunta Establecimiento Las Marías
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Orgullo correntino

Regresaron a Corrientes las pesistas destacadas en los Jadar

El secretario de Deportes de Corrientes, Jorge Terrile, se reunió con las atletas Martina Giménez, Agustina Álvarez y Valentina Cabral, quienes obtuvieron medallas en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento celebrados en Rosario.

Por El Litoral

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 15:36

Este martes, el Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, recibió a las deportistas correntinas que se destacaron en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), disputados en Rosario, Santa Fe.

Las atletas Martina Giménez (medalla de oro, 205 kg total olímpico en categoría -69 kg), Agustina Álvarez (medalla de oro, 178 kg total olímpico en -58 kg) y Valentina Cabral (medalla de plata, 165 kg total olímpico en -63 kg) integran el equipo Corrientes Pesas - Colegio Figuerero, dirigido por el entrenador Marcelo Fernández.

Durante el encuentro, las jóvenes agradecieron el apoyo recibido por parte del Gobierno provincial y del gobernador Gustavo Valdés, al tiempo que compartieron sus experiencias y destacaron el orgullo de representar a Corrientes en una competencia de nivel nacional.

En la disciplina también sobresalió Ariel Mora, quien obtuvo medalla de plata con un total olímpico de 279 kg en la categoría -79 kg.

Los JADAR reunieron a más de 3.000 atletas de todo el país, que compitieron en más de 50 disciplinas olímpicas y paralímpicas, entre ellas básquet, hockey, gimnasia rítmica, karate, taekwondo, natación artística, polo acuático, tenis, atletismo y esgrima.

El balance para Corrientes fue altamente positivo, con resultados que ratifican el crecimiento del levantamiento de pesas provincial y el talento de sus jóvenes promesas.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD