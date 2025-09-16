Corrientes: una mujer intentó robar pinturas de un local en plena Junín y fue detenida

La Policía de Corrientes informó este martes que una mujer de 30 años fue detenida luego de intentar robar en un comercio ubicado en plena peatonal Junín, en la zona céntrica de Corrientes.

El hecho se registró en la tarde del lunes, cuando personal de seguridad privada sorprendió a la sospechosa intentando sustraer pinturas de uñas, shampoos y chocolates, que había ocultado en una mochila.

Tras el aviso al sistema 911, efectivos del Comando Patrulla Motorizada y del Departamento Distritos Policiales y Unidades Operativas acudieron al lugar y procedieron a la aprehensión de la mujer.

La detenida fue trasladada a la dependencia policial jurisdiccional y quedó a disposición de la autoridad fiscal en turno.