Allanamientos en Itatí: secuestran marihuana, dinero en efectivo y detienen a dos personas

La Policía de Corrientes informó este martes que secuestraron marihuana, dinero efectivo y detuvieron a dos personas tras allanamientos en la localidad correntina de Itatí.

El primer allanamiento tuvo lugar en un domicilio ubicado por calle Cortada S/N, entre Manuel Belgrano y los Benedictinos, donde fue detenido un hombre. Allí secuestraron prendas de vestir vinculadas a la causa, además de otros bienes de dudosa procedencia, como tres motocicletas, una bicicleta y un tubo de gas.

En el segundo procedimiento, en una vivienda de calle Fray Juan de Gamarra S/N, los uniformados hallaron una bolsa que contenía una balanza de precisión, bolsas de polietileno, 14 envoltorios con sustancia vegetal y dinero en efectivo. El ocupante de la casa también fue aprehendido.

Ante el hallazgo de la sustancia, intervinieron agentes de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado – Destacamento Ensenada Grande, quienes realizaron el test correspondiente, el cual arrojó positivo para marihuana, con un peso total de 319 gramos.

Por este motivo, además de la causa principal, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Finalmente, ambos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, quedando a disposición de la autoridad fiscal en turno, mientras continúan las diligencias judiciales correspondientes.