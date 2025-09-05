Clausuraron a un fabricante de ibuprofeno y paracetamol

El Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) anunció la clausura de la producción del laboratorio Sant Gall Freiburg, con sede en Capital Federal, “por elaborar medicamentos en instalaciones no habilitadas y con deficiencias en las buenas prácticas, lo que implica un riesgo inaceptable de variabilidad de calidad y potencial afectación a la seguridad de los pacientes”, dijeron fuentes del Ministerio de Salud a la prensa metropolitana.

En su portfolio de medicamentos, el laboratorio tiene principalmente presentaciones de antibióticos (como amoxicilina, cefalexina y azitromicina), ibuprofeno y paracetamol, además de ácido fólico y omeprazol, entre otras drogas. El laboratorio fue creado en 1972 y entre sus clientes figuran el Estado nacional, a través del programa Remediar, y droguerías.

Las fuentes del Gobierno explicaron que “la medida es de carácter cautelar, preventivo y provisorio”, y que “se mantendrá hasta que el laboratorio acredite documental y técnicamente la corrección de todas las observaciones”. Desde su sitio web, esta empresa que además se dedica a la tercerización, asegura: "Los laboratorios más importantes de Argentina confían en Sant Gall Friburg, gracias a nuestro dominio tanto de la tecnología de productos como de los procesos".

La medida de clausura, según explicaron, parte de una inspección realizada el año pasado, en la que "se verificó que no cumplía con las Buenas Prácticas de Fabricación y Control (BPFyC) dispuestas por la ANMAT, y se detectó que había fallas críticas en el sistema de calidad farmacéutico vinculadas al sistema de calidad, a locales y equipos y a producción”.

Fue en ese momento que se determinó que la empresa no podía desarrollar actividades en esa línea productiva hasta que no contara con un dictamen favorable de INAME.

Ahora, este jueves, a fin de realizar una verificación no programada de esas Buenas Prácticas de Fabricación y Control, “se constató que la firma Sant Gall Friburg efectuó modificaciones estructurales que no fueron oportunamente declaradas” ante la autoridad sanitaria, agregaron las fuentes.

Por este motivo, el INAME dispuso la “inhibición inmediata” de todas las actividades productivas.