San Patricio se mide frente a Aranduroga con la necesidad de triunfar

La décimo tercera fecha, penúltima de la etapa de clasificación, del Regional NEA se jugará en forma completa este sábado con la expectativa puesta en la clasificación a la siguiente fase.

En Corrientes, habrá duelo de equipos locales. Aranduroga recibirá a San Patricio con el arbitraje de Federico Solari.

El conjunto Cebra se aseguró un lugar en los cuartos de final y ahora intentará mantener el segundo lugar del Grupo A, mientras que el conjunto Santo está obligado a ganar para llegar con posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.

Además, de triunfar, “Sanpa” tiene 22 puntos y depende de la suerte de San José de Asunción que acumula 26.

El equipo paraguayo será local este sábado de Capri, a priori, un rival que no debería oponerle gran resistencia.

Por su parte, Taraguy, líder del grupo B, visitará a Regatas Resistencia con el arbitraje de Agustín Godoy.

El Cuervo va por la victoria y el pasaje directo a las semifinales, en tanto que el Remero, disputa con Sixty, un lugar en los cuartos de final pero en la Zona B.

En los otros encuentros de la jornada, Aguará será local de Curne (Martín Pereyra) y Sixty recibirá a Curda (Juan Zubieta).

Todos los partidos darán inicio a las 16.

Cumplidas 12 fechas, las posiciones están de esta forma:

Zona A: Curne 50 puntos, Aranduroga 33, Regatas 24, Sixty 20 y Capri 9.

Zona B: Taraguy 40 puntos, Curda 33, San José 26, San Patricio 22 y Aguará 8.

Una vez que concluya la fase clasificatoria, el primero de cada grupo avanzará a las semifinales, mientras que los segundos y terceros disputarán los cuartos de final.

La instancia final de la temporada, los tres cruces eliminatorias, se disputarán en las instalaciones del Aranduroga Rugby Club.

Intermedia

El Regional NEA en la categoría Intermedia tendrá este sábado tres partidos que darán inicio a las 14.

Aranduroga recibirá a San Patricio con arbitraje de Alexis Fernández, Taraguy será visitante de Regatas con Rodrigo Sauco como árbitro y Aguará será local de Curne con Brenda Camacho en el arbitraje.

Las posiciones, después de 12 fechas, están de esta forma: Curne 52 puntos, Taraguy 40, Aranduoga 37, Regatas 32, Sixty 31, San Patricio 14, Aguará 6 y Capri 0.

Juegan Los Pumas

Los Pumas visitarán este sábado a Australia, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Rugby Championship, torneo que atraviesa su última edición.

El encuentro está programado para las 1:30 de la madrugada y se llevará a cabo en el Queensland Country Bank Stadium, que tiene capacidad para poco más de 25 mil espectadores. El cruce se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

Los Pumas, que son dirigidos por una leyenda del rugby argentino como lo es Felipe Contepomi, llegan a este encuentro luego de conseguir una histórica victoria ante Nueva Zelanda, que representó la primera ante los All Blacks en suelo albiceleste.