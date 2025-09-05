Hirieron en un asalto al excampeón de TC Moriatis

El expiloto de Turismo Carretera (TC) y el Turismo Nacional (TN) Emanuel Moriatis fue víctima de un violento robo el jueves por la tarde mientras circulaba en su moto marca Ducati en la Autopista Panamericana. Los delincuentes le dispararon dos veces y le sacaron su vehículo.

El hecho ocurrió poco antes de las 19 a la altura de Fondo de la Legua, en la localidad bonaerense de Martínez, cuando se disponía a ir a buscar a su hijo a una práctica de fútbol, luego de haber estado casi todo el día en el autódromo de Buenos Aires.

Según contó en sus redes sociales y en diálogo con radio Mitre el propio exdeportista y actual presidente de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo (APAT), fue abordado por dos motochorros en plena hora pico y ante la presencia de cientos de autos que circulaban a escasos metros.

Según dijo, los asaltantes lo interceptaron de forma agresiva hasta que uno de ellos, el que iba en la parte trasera, efectuó un disparo para obligarlo a detenerse.

“Se me ponen de costado, casi como que me quieren chocar, y me cruzan la moto. El que venía atrás me mostró el revólver, me hace seña como que frene y cuando me hace la segunda seña, pum, tira un tiro para el piso. Automáticamente freno y suelto la moto. Medio que me voy caminando rápido, pero para atrás, mirándolos. No me quise dar vuelta y correr sin verlos, porque uno piensa que no pueden prender la moto, me tiran un tiro, no sabés qué hacer. Es un segundo”, contó el expiloto.