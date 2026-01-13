Maher Carrizo rechazó su pase a River pese al acuerdo con Vélez

Maher Carrizo rechazó su llegada a River Plate pese a que el club había alcanzado un acuerdo con Vélez Sarsfield por la transferencia. El propio jugador pidió pausar y luego frenar las negociaciones, al manifestar su intención de continuar su carrera en Europa.

River aceleró por Carrizo tras caerse la chance de incorporar a Santino Andino. El delantero de Vélez fue el apuntado por Marcelo Gallardo y las gestiones avanzaron con rapidez, al punto de sellar un entendimiento entre las dirigencias.

Decisión del jugador

Sin embargo, la operación se detuvo por decisión del futbolista. Según trascendió desde el entorno del club de Liniers, Carrizo solicitó explícitamente que se frenen las charlas con River. “Yo dije que a River no. Estoy esperando otra oferta”, habría expresado el atacante.

El interés desde el exterior apareció en los últimos días. El Feyenoord de los Países Bajos inició contactos con Vélez y con la representación del jugador, lo que reforzó la postura del delantero de 19 años de priorizar una salida al fútbol europeo.

Desde River evalúan realizar un último intento para revertir la situación. La decisión del jugador parece firme y su futuro inmediato estaría fuera del país.

El acuerdo entre clubes

El acuerdo entre River y Vélez contemplaba la compra del 50% del pase de Maher Carrizo por 6,5 millones de dólares netos, a pagar en una sola cuota al momento de la firma. En total, la operación representaba cerca de 8,5 millones de dólares brutos y no incluía jugadores como parte de pago.

