Córdoba presentó su plantel para competir en la Liga Federal 2026

Después de tres años, el Club Básquetbol Córdoba volverá a ser parte de la Liga Federal de basquetbol, la tercera categoría a nivel nacional.

Para el 2026, la entidad capitalina apostó a la continuidad del proyecto que lidera el DT Gustavo Vera y mantuvo a gran parte del plantel de la pasada temporada.

Como principal refuerzo se anunció el regreso de Jerónimo Ramírez Acevedo que ya estuvo en el club en el 2024 y viene de jugar en Neptunia de Gualeguaychú. También volverán al equipo rojo, Ricardo Marturet y Luca Longhi, y sumó a los hermanos Natalio y Facundo Montti (U21).

Del año pasado, donde llegó a las instancias finales del Oficial capitalino y logró la clasificación en el Pre Federal, siguen Juan Cruz Rinaldi, Pablo Quagliozzi, Valentino Yordan y Lucio Sánchez.

Durante la presentación oficial del equipo, el viernes pasado en el estadio Mariano Andino Igarzabal, el presidente del club Córdoba, Martín Delgado, habló sobre el desafío que representa jugar en la Liga Federal.

“Los clubes nos sentimos cada vez nos sentimos más apretados por la situación económica y por el costo que tiene participar de un torneo Federal”, sentenció.

La inscripción el certamen que organiza la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB) se fijó en $4.000.000.

“La logística del certamen demanda el 70% de nuestro presupuesto. Sin el acompañamiento del Gobierno provincial y la Secretaría de Deportes sería imposible nuestra participación”, reconoció.

En el 2025, Córdoba desistió de jugar la Liga Federal pese a que había ganado el derecho deportivo en la provincia por cuestiones económicas.

De cara al 2026, el dirigente subrayó que “apostamos a ser competitivos”, con “un equipo más ágil y rápido que el año pasado, muy intenso tanto en defensa como en ataque”.

Córdoba junto a San Lorenzo de Monte Caseros serán los representantes de Corrientes en la Liga Federal. Compartirán la Conferencia NEA junto a Capri (Posadas), Cultural (Santa Sylvina, Chaco), Don Bosco (Resistencia), Hércules (Charata), Hindú Club (Resistencia), Mitre (Posadas), Regatas (Resistencia) y Tokio (Posadas).

La competencia dará inicio la última semana de febrero o la primera de marzo. La fecha será confirmada en los próximos días por la CAB.

Para la Liga Federal 2026 también habían clasificados Atlético Saladas y Pingüinos pero decidieron no jugar después de analizar los costos del torneo y priorizar otros objetivos.