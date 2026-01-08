River: qué le falta a Marcelo Gallardo para cerrar el mercado de pases

River Plate confirmó la llegada de tres refuerzos, pero la búsqueda de un centrodelantero es una prioridad para Marcelo Gallardo de cara al 2026. La dirigencia y el cuerpo técnico trabajan en definir al reemplazo de Miguel Borja, sin avances concretos hasta el momento.

Las incorporaciones de Matías Viña, Aníbal Moreno y Fausto Vera cubren los puestos que el DT consideraba urgentes: el lateral izquierdo y los volantes centrales. Sin embargo, el delantero de referencia sigue siendo un desafío pendiente.

En paralelo, el club negocia la posible llegada de Santino Andino, extremo que podría reforzar los últimos metros del ataque. La negociación se encuentra en pausa por la intención de su representante de ubicarlo en Europa.

Delanteros en el plantel: poco gol

Actualmente, los atacantes del plantel son Sebastián Driussi, Maximiliano Salas, Facundo Colidio y Agustín Ruberto. Ninguno cumple plenamente con el perfil de goleador de área que caracterizaba a Borja. Ruberto es el jugador más cercano a ese rol, pero el cuerpo técnico planea incorporarlo progresivamente para no sobrecargarlo de responsabilidades.

Desde la pretemporada, el club mantiene la búsqueda de un nueve neto como prioridad. El mercado de pases de River sigue activo, con la intención darle a Gallardo las herramientas necesarias para mejorar el rendimiento del equipo tras un 2025 irregular.