Más turistas y desarrollo: el Iberá se afianza como motor turístico de Corrientes

El Parque Iberá consolidó en los últimos diez años un crecimiento sostenido como destino turístico y ambiental, duplicando la cantidad de visitantes y posicionándose como uno de los principales motores del ecoturismo en la región. Según datos oficiales, durante 2025 el sistema de reservas provinciales y nacionales superó los 60 mil turistas, con una marcada predominancia del turismo nacional.

Los datos surgen de un informe elaborado por el Comité Iberá, a partir de registros de la Dirección de Parques de Corrientes y del Área de Usos Públicos de la Administración del Parque Nacional Iberá.

Recuperación tras la pandemia y perspectivas de crecimiento

Desde el Departamento Técnico del Comité Iberá indicaron que entre 2022 y 2023, luego de la pandemia y antes de los incendios, se había alcanzado un pico histórico de 63 mil visitantes anuales. Tras una caída registrada en 2024, vinculada a factores climáticos y a la crisis económica nacional, en 2025 se volvió a alcanzar un número similar.

Además, se proyecta una aceleración del crecimiento en los próximos años, impulsada por nuevos proyectos de infraestructura, servicios turísticos y promoción cultural en los distintos portales de acceso al parque.

Aumento de visitas en los portales de acceso

El informe refleja un crecimiento de la afluencia turística en casi todos los portales durante el último año. El portal Laguna Iberá, en Carlos Pellegrini, registró un aumento del 38% en la cantidad de visitas; Carambola, en Concepción, creció un 13%; Cambyretá, cercano a Ituzaingó, un 26%; y San Antonio, en Loreto, un 33%.

El portal San Nicolás, en San Miguel, mantuvo niveles similares de visitas, mientras que Uguay, Galarza y Capivarí no estuvieron operativos en los últimos meses.

Carlos Pellegrini se mantuvo como el destino más consolidado del sistema, concentrando más de 35 mil turistas en 2025, seguido por Concepción, con más de 10 mil visitas.

Estacionalidad y comportamiento del turismo

En promedio, el Iberá recibe unos 5 mil visitantes mensuales, aunque existen picos asociados a condiciones climáticas favorables, feriados largos y vacaciones. Entre marzo y abril se registraron cerca de 10 mil visitantes, mientras que solo en julio ingresaron más de 11 mil turistas a los distintos portales.

Predominio del turismo nacional

Otro de los aspectos destacados del informe es la procedencia de los visitantes.

El 90% del turismo que llega al Iberá es de origen nacional, mientras que los turistas extranjeros representan un 8% del total.

El ecoturismo como motor del desarrollo local

Pese al contexto económico adverso de 2024, el Iberá continuó recibiendo visitantes y sostuvo su rol como generador de actividad económica en las comunidades vinculadas a los portales.

“El impacto del crecimiento del ecoturismo se refleja claramente en pueblos como Concepción, San Miguel, Loreto, Carlos Pellegrini e Ituzaingó”, afirmó Sergio Flinta, senador provincial y presidente del Comité Iberá. Destacó además el aumento de plazas hoteleras, alojamientos alternativos, prestadores de servicios, guías y oferta gastronómica.

Flinta subrayó que el Iberá es un destino accesible para distintos segmentos, con propuestas que van desde hoteles boutique hasta alojamientos familiares y visitas por el día, sin necesidad de pernoctar.

Cultura y naturaleza, los pilares del Plan Iberá

El presidente del Comité Iberá recordó que el desarrollo del destino se apoya en dos ejes centrales: la restauración ambiental y la identidad cultural correntina. En ese sentido, resaltó la recuperación de la fauna, con especies reintroducidas como el yaguareté, el oso hormiguero y el guacamayo rojo, y la integración de la cultura local a la experiencia turística, a través de la gastronomía, la música, el baile y las tradiciones.

Plan de inversiones para 2026

Finalmente, Flinta anticipó que el Comité Iberá se encuentra finalizando un nuevo Plan de Inversión para 2026, que será elevado al gobernador en las próximas semanas. El proyecto contempla obras de infraestructura turística, promoción cultural, servicios, centros de interpretación, capacitación, concientización ambiental y acciones articuladas con distintos organismos provinciales.