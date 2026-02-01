Preocupación en el Vaticano por las amenazas de Trump a Cuba

El Papa León XIV expresó este domingo su “gran inquietud” por el “aumento de las tensiones” entre Cuba y Estados Unidos, y reiteró su pedido por la paz mundial, instando a una tregua en ocasión de los Juegos Olímpicos invernales de Milán-Cortina, en Italia.

Durante el rezo del Ángelus, se dirigió a miles de fieles en la Plaza de San Pedro con un discurso que abarcó desde la moralidad en la guerra hasta la crisis diplomática en el continente americano.

En el marco del “Día Nacional en Memoria de las Víctimas Civiles de Guerras y Conflictos en el Mundo” que se celebra en Italia, el Pontífice recordó que los ataques contra la población no combatiente “violan abiertamente la moral y la ley”.

“Los muertos y heridos de ayer y de hoy serán verdaderamente honrados cuando se ponga fin a esta intolerable injusticia”, sostuvo en ese sentido.

Tensiones entre Cuba y Estados Unidos

En su discurso, el Papa lamentó el “aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos”, luego de que la administración de Donald Trump multiplicara las amenazas contra la isla tras la captura de Nicolás Maduro.

Ante la advertencia de Trump de que “no habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba”, el Santo Padre llamó a los responsables políticos a promover un “diálogo sincero y eficaz” para evitar la violencia y el sufrimiento del pueblo cubano.

Tregua olímpica

A pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, que comenzarán el próximo viernes, el Papa instó a lograr una “tregua olímpica”.

"Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz",señaló León XIV, pidiendo “gestos concretos de distensión y diálogo” a quienes ocupan cargos de autoridad.

León XIV también dedicó una oración a las víctimas de desastres naturales recientes, entre ellos el deslizamiento de tierra en una mina en Kivu del Norte (República Democrática del Congo), las tormentas que azotaron Portugal y el sur de Italia, y las graves inundaciones en Mozambique, que han dejado cientos de miles de desplazados.

