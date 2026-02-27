“Que se quiebre”, el mensaje de María Noguera a Laudelina Peña

“Que se quiebre y nos diga dónde está”. Con esa frase dirigida a su cuñada Laudelina Peña y sellada en la emoción del primer paso que da el tribunal hacia el juicio por la desaparición, María Noguera, la mamá de Loan, reclamó que en el debate se conozca cuál es el destino del niño.

“No se nada de Loan”, reiteró la mujer, acompañada en todo momento por José Peña, su esposo, y la abogada que los representa, Belén Russo Cornara.

“Estoy preparada para el juicio porque yo quiero encontrar a mi hijo, quiero saber la verdad”, sostuvo la madre del niño e insistió en que Laudelina, “sabe muy bien qué pasó con Loan”.

-¿Ella y quién más?, requirió la prensa al salir de la sala de audiencias. Y Noguera respondió tajante: “(Carlos) Pérez”.

Se trata del marino retirado, pareja de otra imputada en la causa, Victoria Caillava, en cuyos vehículos se hallaron los rastros del menor.

Agradecimiento

Los padres de Loan Danilo Peña, al concluir la audiencia preliminar, agradecieron personalmente a los jueces del tribunal la predisposición comunicada de reconsiderar la fecha de inicio del debate, que en principio se realizaría a partir del 7 de octubre próximo. Será antes, pero en días a confirmar.

En ese sentido, y en línea con un planteo de otro de los abogados querellantes, Alejandro Vecchi, la mamá de Loan se refirió al 13 de junio, fecha en la que este año se cumplirá el segundo aniversario de la desaparición.

“Quiero saber de Loan, quiero traerle a mi hijo; doy gracias que se llegó a juicio, pero que sea lo antes posible, antes del 13”, dijo María Noguera.

Y asimismo, Vecchi planteó ante los magistrados la posibilidad de que la inspección ocular que el Tribunal planea realizar en el lugar de los hechos se pueda concretar el 13 de junio venidero.

En efecto, lo que la familia reclama -junto con un análisis de las comunicaciones concretadas entre los imputados- es que en el naranjal del campo de la abuela Catalina se efectúe una reconstrucción del hecho.

Las defensas expresaron su rechazo a esa posibilidad, aunque los jueces anticiparon que van a considerar la producción de esa prueba.

“Quiero encontrarle”

“Quiero encontrarle lo antes posible; ya un año y ocho meses que no se nada de Loan y tener que estar esperando ocho meses más, yo no aguanto más, ni él (por José) ni mis hijos, mi nena me está reclamando por Loan y no aguanta más”, manifestó la progenitora del chico que fue sustraído con 5 años de edad en el paraje El Algarrobal.

Durante la audiencia desarrollada este viernes por la mañana en el salón auditorio de la Facultad de Derecho de la UNNE, los padres del niño permanecieron en silencio y con una tranquilidad que no reflejaron otros asistentes del público.