La foto del niño en la sala y las remeras de las madres que acompañan

El momento de mayor bullicio dentro de la sala y que obligó al presidente del tribunal a pedir silencio y llamar al orden, provino de una situación que causó extrañeza en el público: se prohibía ingresar a la sala con imágenes del niño e incluso se canceló la posibilidad de que los asistentes permanezcan con remeras que tengan su rostro.

Pero surgió un reclamo.

El fiscal federal Carlos Schaefer planteó sobre el final de la reunión que no afecta “a nadie” que se exhiba el rostro de Loan.

Y abundó en la decisión judicial vigente de emitir un Alerta Sofía, por el cual -entre otros detalles- las autoridades tienen la obligación de exhibir públicamente el rostro de la persona buscada.

Rápidamente la defensa de los imputados, en la palabra dle abogado Rodolfo Baqué, participaron de la intervención expresando su decisión unánime de permitir que las madres que acompañan a la familia de Loan tengan puestas las remeras con su cara.

El juez Fermín Ceroleni aceptó el planteo y el acompañamiento de todas las partes y autorizó a las mujeres que seguían en primera fila la audienci a que lleven las prendas de vestir puestas.

En ese momento desataron un festejo ruidoso que se prolongó con abrazos a los padres del nene.

Agradecimientos a viva voz e invocaciones a Dios configuraron el momento que rompió con la dinámica de la sesión judicial.

Eso impulsó a Ceroleni a recalcar que se trata de audiencias en las que no están permitidas dichas expresiones con el objeto de no entorpecer el desarrollo del juicio.

La movilización de personas que acompañan a la familia Peña se vio reflejada en la llegada de una decena de particulares desde distintos puntos de la provincia e incluso desde Bariloche (Río Negro), que en el ingreso a la facultad, sobre la avenida Libertad, colgaron banderas y carteles reclamando el esclarecimiento del caso.