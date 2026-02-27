Ningún imputado estuvo en la sala y un juez participó por Zoom

El tribunal que juzgará el caos Loan está integrado por los titulares Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco y en los últimos días se decidió que haya un cuarto magistrado, Enrique Bosch. Pero el único juez natural de este estrado es Ceroleni y los demás pertenecen a jurisdicciones lejanas.

Belforte se desempeña en Formosa, Bracco en General Roca -Río Negro- y Bosch, en Resistencia -Chaco. Dada la distancia, y compromisos en su tribunal de origen, Bracco permaneció conectado por videoconferencia.

Fue la misma metodología que adoptó una buena parte de los abogados defensores y, en especial, los imputados.

Del grupo de principales sospechosos de la sustracción de Loan, solo se pudo ver a Laudelina Peña sentada en la soledad de una sala provista por las autoridades penitenciarias federal de Luján de Cuyo, Mendoza, donde cumple prisión preventiva.

Los demás imputados sentados delante de las cámaras del Zoom forman parte del elenco de 10 sospechosos de haber desviado la investigación y que aseguraron integrar la Fundación Lucio Dupuy.

Ninguno de los acusados pidió la palabra para intervenir en la audiencia.

Vale señalar, estarán sentados en el banquillo de los acusados Carlos Guido Pérez y su esposa Victoria Caillava, Laudelina Peña y su pareja Bernardino Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez y su esposa Mónica Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel. Todos permanecen detenidos en establecimientos penitenciarios, excepto Millapi que cumple domiciliaria en Neuquén.

Y los falsos Dupuy son: Nicolás “Yanqui” Soria (único detenido en este grupo), Federico Rossi Colombo, os abogados Elizabeth Cutaia, Alan Cañete y Delfina Taborda, más Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, oficial primero de la Policía de la Ciudad.