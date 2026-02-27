Denunciaron hostigamiento a la familia: “Recibimos de todo”

Al ser consultada sobre la versión que indica que la familia de Loan Danilo Peña fue víctima de amenazas, la mamá del niño respondió que han recibido “de todo”.

“Pero estamos con la conciencia tranquila”, remató la mujer.

Asimismo, la abogada querellante Belén Russo Cornara, precisó a El Litoral que se radicó una denuncia el 17 de enero pasado y una ampliación el 13 de febrero, en la Comisaría de Distrito de 9 de Julio, luego de que una mujer, vecina del pueblo, abordara a María Noguera en la calle y le dijera “a tu hijo se lo llevó una red de trata”.

Ese hecho motivó la presentación ante las autoridades y se sumó a otro que conmovió a la familia con una imagen editada con inteligencia artificial.

Se trata de una edición en la que se los ve al padre y un hermano de Loan esposados y siendo llevados por la fuerza pública y que llegó a través de un mensaje telefónico, según pudo saber El Litoral.

La denuncia presentada conlleva el requerimiento de investigación para determinar el origen de esos mensajes. Extraoficialmente se supo que hay avances en el caso, como identificación de IP y pasó a la órbita federal en Goya.

Según refirió Russo Cornara a El Litoral, en diciembre pasado se había solicitado a las autoridades la protección de la familia y aunque no hubo respuestas oficiales, no se hizo una reiteración del pedido.

No obstante, la profesional explicó que no se trata de amenazas que pongan en riesgo la integridad de los miembros de la familia, sino “hostigamiento”.

Al respecto el presidente del tribunal, Fermín Ceroleni, puntualizó en ese planteo para recabar mayor información.

En la audiencia, la abogada querellante al fundar el reclamo de adelanto de la fecha de debate indicó que prolongar la espera significará estirar también el tiempo en el que se “permitan” que continúen los amedrentamientos.