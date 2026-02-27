“Lo mandé a lo de su abuela, no a que lo secuestren”

La mamá de Loan Peña se presentó temprano en el salón auditorio de la Facultad de Derecho junto a José, su marido, y la acompañante que ordenó la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación.

Al concluir la sesión, María Noguera y José Peña dialogaron personalmente con los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Enrique Bosch, quienes les explicaron el por qué de la primera fecha dispuesta para el juicio, 7 de octubre, y ratificaron la determinación de anticipar las audiencias.

Tras agradecer a los magistrados, María insistió ante los medios en el lugar:

“Laudelina sabe muy bien qué pasó con Loan; yo lo mandé a mi hijo para que la vea a su abuela, no para que le secuestren”.