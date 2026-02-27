Defensores, querellantes y una asesora

En el proceso por la desaparición de Loan interviene un nutrido grupo de abogados.
Por la querella participan Alejandro Vecchi y Belén Russo Cornara.
En tanto que actúa por el interés de los otros niños a los que afectó el caso la abogada defensora oficial en representación de las víctimas Rosana Marini.
Las defensas: Mónica Chiribín por Laudelina; Ernesto Tito González por Carlos Pérez y Victoria Caillava; Enzo Di Tella (Oficial) por Antonio Benítez; Marcelo Hansosn y Jorge Monti, que representan a Daniel Ramírez y Mónica Millapi y Richard Vallejos, por el policía Walter Maciel.
Y por los falsos Dupuy, Marcelo Ponce por Nicolás Soria; Leandro Maceri por Pablo Noguera; Rodolfo Baqué, por Elizabeth Cutaia. La doctora Leguizamón, por Leonardo Rubio y Delfina Taborda; Martín Leiro por Alan Cañete; Pablo Jurado y Diego Valente por Valeria Liliana López.
También los doctores Nira Estefanía Genín y Martín Castillo por Pablo Núñez; Martín Orué por Verónica Machuca Yuni y Patricio Damián Char Bodegue, en la defensa de Esteban Rossi Colombo.