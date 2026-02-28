Julieta Poggio le pidió disculpas a Santiago del Moro por la polémica de Gran Hermano

Después de que sus explosivas declaraciones encendieran la polémica en las redes sociales, Juli Poggio salió a bajar el tono y pidió disculpas públicas a Santiago del Moro tras haber deslizado que había “acomodo” en Gran Hermano: Generación Dorada.

La exhermanita —cuya hermana Lolo es una de las participantes de esta nueva edición del reality— hizo su descargo en el programa de streaming El Ejército de la Mañana, donde reconoció que eligió mal las palabras y que eso desató una catarata de interpretaciones.

“Yo el otro día dije unos dichos medio polémicos porque me hice la canchera, la verdad. Estaba harta de la palabra ”acomodo”, “acomodar”. La gente se piensa que está todo armado", comenzó diciendo Julieta.

“Y en realidad lo que yo quise decir es que, como ya es de público conocimiento, esta era una edición donde Gran Hermano podía invitar gente a su casa”, agregó.

Y siguió: “Pero la verdad es que ella sí hizo casting, claramente no van a poner a alguien que no conocen. Entonces nada, como que yo quise deshabilitar esa palabra que, la verdad que la gente rompe mucho con eso. A mí también me decían lo mismo”.

Lejos de victimizarse, Juli fue más allá y detalló cómo vivieron la previa al ingreso de Lolo al reality de Telefe: “Obviamente que hubo un montón de charlas previas, consejos, momentos de crisis, momentos de felicidad”.

Además, al joven dio detalles de la charla privada que mantuvo con el conductor: “Hablé y le dije: ‘usé las palabras incorrectas’. Y me respondió, ‘Juli, está todo a la vista, nada es un misterio, esto se supo desde el primer momento’”.

Por último, según contó, Del Moro incluso le envió el texto donde se explicaba la mecánica del formato: “Y me mandó el texto donde decía que la gente se podía anotar y que también podía ser convocada. O sea, no es que yo conté un secreto de la producción y no sé qué. Simplemente usé las palabras incorrectas porque me hice la canchera”, cerró, haciendo un mea culpa.

Ciudad Magazine.