¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Eduardo Tassano JP Valdés Juan Pablo Valdés
Eduardo Tassano JP Valdés Juan Pablo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Posible regreso

La contundente frase de una protagonista de Casi Ángeles que ilusiona a los fans

Consultada por Gabriela Sobrado sobre si existen posibilidades concretas de una vuelta, la actriz se confesó.

Por El Litoral

Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 16:04

En una entrevista con Mshow, Rochi Igarzábal se refirió a la posibilidad de un regreso de Casi Ángeles, el fenómeno juvenil que marcó a toda una generación. La artista, que formó parte del elenco en las últimas temporadas, admitió que el clima de “vuelta nostálgica” se siente fuerte en el ambiente artístico.

Consultada por Gabriela Sobrado sobre si existen posibilidades concretas de una vuelta, la actriz confesó: “Hay charlas, hay cosas que están sucediendo. Estamos tratando de coincidir en algunos aspectos, en fechas y todo. Yo no creo que sea este año, porque el año ya está bastante lleno de proyectos, pero sí en algún futuro, no muy lejano”.

La actriz confirmó que ya se iniciaron conversaciones entre los exintegrantes del elenco: “No está desarrollada, pero está iniciada una conversación. Entonces en eso nos podemos agarrar de decir, bueno, hay una esperanza”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que todavía falta para que el sueño se concrete: “Hay que ver después que todos los planetas y las agendas se alineen y un montón de cosas sucedan. Pero la intención está, hay algo que se está encendiendo en ese sentido”.

Ciudad Magazine.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD