La contundente frase de una protagonista de Casi Ángeles que ilusiona a los fans

En una entrevista con Mshow, Rochi Igarzábal se refirió a la posibilidad de un regreso de Casi Ángeles, el fenómeno juvenil que marcó a toda una generación. La artista, que formó parte del elenco en las últimas temporadas, admitió que el clima de “vuelta nostálgica” se siente fuerte en el ambiente artístico.
Consultada por Gabriela Sobrado sobre si existen posibilidades concretas de una vuelta, la actriz confesó: “Hay charlas, hay cosas que están sucediendo. Estamos tratando de coincidir en algunos aspectos, en fechas y todo. Yo no creo que sea este año, porque el año ya está bastante lleno de proyectos, pero sí en algún futuro, no muy lejano”.
La actriz confirmó que ya se iniciaron conversaciones entre los exintegrantes del elenco: “No está desarrollada, pero está iniciada una conversación. Entonces en eso nos podemos agarrar de decir, bueno, hay una esperanza”, aseguró.
Sin embargo, aclaró que todavía falta para que el sueño se concrete: “Hay que ver después que todos los planetas y las agendas se alineen y un montón de cosas sucedan. Pero la intención está, hay algo que se está encendiendo en ese sentido”.
Ciudad Magazine.