Mirtha Legrand y los rumores que la vinculan a Telefé

La histórica conductora Mirtha Legrand volvió a quedar en medio de versiones sobre su continuidad televisiva luego de que en Intrusos aseguraran que habría recibido propuestas concretas de Telefe, en un contexto marcado por supuestas diferencias con las autoridades de El Trece.

Según trascendió en el ciclo de espectáculos, el acercamiento habría comenzado a tomar forma durante el reciente festejo de cumpleaños de la conductora. Allí estuvo presente Gustavo Scaglione, CEO del canal de las pelotas, cuya visita no pasó desapercibida y despertó todo tipo de interpretaciones dentro del ambiente televisivo.

De acuerdo con lo que contó el periodista Carlos Monti, la animadora se habría mostrado “muy contenta” con ese encuentro, lo que alimentó las versiones sobre un eventual desembarco futuro en esa señal. Incluso se especuló con la posibilidad de que celebre allí sus 100 años en 2027, compartiendo pantalla con Susana Giménez.

En la misma emisión, la periodista Paula Varela aseguró: “Para Mirtha, trabajar en Telefe siempre fue una asignatura pendiente”. En ese sentido, recordaron que la diva aceptó protagonizar la ficción La Dueña, en parte motivada por ese deseo profesional.

Aunque la programación televisiva de 2026 ya estaría cerrada, los movimientos de cara a 2027 comenzarían a tomar forma. Además, llamó la atención la ausencia en el cumpleaños de figuras clave de El Trece como Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández, lo que reforzó aún más las especulaciones sobre un posible cambio de canal.

En medio del revuelo mediático, la propia Mirtha decidió hablar con PrimiciasYa y desmintió estar al tanto de cualquier negociación. "Aunque cueste creerlo, no estaba al tanto de esta información", dijo.

Luego agregó: "Quizás hubo algo con Nacho Viale, pero él está esquiando en Francia como todos los años. Pero no, yo ya pienso seriamente en retirarme", expresó la conductora, sorprendiendo al referirse a la posibilidad de continuar en pantalla hasta cumplir un siglo de vida.

Así, mientras las versiones sobre su futuro siguen creciendo, la diva dejó en claro que, al menos por ahora, no tiene confirmaciones sobre un cambio de canal y que su retiro comienza a aparecer como una opción cada vez más concreta.

Minutouno.com