Mercedes fue sede del 2º Encuentro de Asociaciones Belgranianas de Corrientes

Por el 214º aniversario de la creación y primer izamiento de la bandera nacional, el 27 de febrero se desarrolló en Mercedes la II Reunión de Asociaciones Belgranianas de la Provincia de Corrientes. La actividad reunió a delegaciones locales y de la región.

Participaron representantes de Corrientes capital, Curuzú Cuatiá, Esquina, Goya, Concepción del Yaguareté Corá y Mercedes. También asistió una delegación proveniente de la provincia de Misiones.

El encuentro contó con la presencia del licenciado Fernando Quevedo, en representación del Instituto Belgraniano de la República Argentina. Además, participaron un representante del Instituto de Cultura de la Provincia.

En el marco de las actividades organizadas por la Asociación Belgraniana de Mercedes, se entregó una bandera de ceremonias al Honorable Concejo Deliberante de la ciudad, destinada a presidir las sesiones del cuerpo legislativo municipal.

Posteriormente, se realizó el acto oficial en la plaza 25 de Mayo, donde se izó la bandera nacional. La ceremonia se concretó en el mismo horario en que el general Manuel Belgrano enarboló por primera vez los colores patrios en 1812, a orillas del río Paraná.

La jornada concluyó con una reunión de trabajo en la Biblioteca Literaria Belgrano. Allí se expusieron las acciones que desarrolla cada sede y se avanzó en la planificación de la agenda conjunta para 2026.

Entre las principales actividades previstas se encuentra el III Congreso Internacional Belgraniano, que se realizará en dos localidades de la provincia. Además, se votó por unanimidad a Curuzú Cuatiá como sede de la III Reunión de Asociaciones Belgranianas, programada para 2027.