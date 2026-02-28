Rescataron a una niña de 8 años víctima de explotación sexual

Una investigación iniciada a partir de la denuncia de un padre que advirtió movimientos sospechosos en las redes sociales de su hija derivó en el rescate de una niña de 8 años y en la detención de dos personas, entre ellas a la madre de la víctima. El caso quedó en manos de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, que actuó bajo directivas judiciales y avanzó en apenas tres días con medidas que permitieron identificar al principal sospechoso, detenerlo y, luego, localizar a la menor para resguardarla.

La causa comenzó el 20 de febrero, cuando un hombre denunció que su hija había sido contactada por un adulto mediante la red social TikTok. El sospechoso inició un intercambio con la menor, trasladó la conversación a plataformas de mensajería privada y envió archivos digitales que contenían Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). Además, manifestó su intención de concretar un encuentro en persona y mencionó que mantenía comunicación con otra niña, a quien identificaba como su “noviecita”. Con esos datos, los investigadores realizaron un análisis de perfiles y cuentas en distintas redes sociales y lograron identificar al imputado. El sospechoso fue ubicado en un domicilio del barrio porteño de San Nicolás.