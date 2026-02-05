Anita Romero será parte del campamento Potenciar de tenis de mesa

La correntina Anita Romero continúa bajo la órbita del equipo nacional de tenis se mesa y fue convocada para ser parte de los campamentos del programa Potenciar que llevará adelante la Federación Argentina del mencionado deporte.

Romero, representante del Club de Regatas, vive un gran momento deportivo, luego de lo que fuera un excelente 2025 donde logró la convocatoria a la Selección Nacional de tenis de mesa, ahora fue confirmada para participar ser parte proyecto que se encarga de realizar el seguimiento a los jugadores de todo el país que forman parte de las selecciones menores.

Estos campus están destinados a jugadores de Selección Nacional de las categorías Sub11 y Sub13, y el cuerpo técnico nacional planificó hasta cuatro campamentos de 7 a 10 días durante el 2026, con el objetivo de trabajar aspectos técnicos, tácticos y en el desarrollo integral de los deportistas.

El primer campus del cual participará Romero se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, desde el 8 al 15 de febrero, en la antesala al Challenger Nacional que se desarrollará en la misma ciudad.

La tenimesista regatense fue la que más puntos sumó en las diferentes etapas de los torneos selectivos que se llevaron a cabo durante el año pasado y consiguió su boleto para el combinado argentino en la categoría Damas U11, en donde representará al país en el Sudamericano 2026 que se concretará en Asunción, Paraguay, del 14 al 20 de marzo.

Romero es una de las grandes promesas del tenis de mesa correntino y ahora lo demuestra también a nivel nacional, manteniendo su gran nivel que viene desde el 2024 en los diferentes certámenes de los que participó de índole local, regional y nacional.