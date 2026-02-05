Sporting Corrientes: vuelta al cole, entrenamiento y comodidad, todo en un solo lugar

Febrero es un mes clave: vuelta al cole, vuelta a la rutina y vuelta a los hábitos saludables. Pensando en ese contexto, Sporting arranca el mes con una propuesta fuerte en Corrientes, diseñada para resolver lo que hoy más buscan las familias: calzado cómodo, de marca y a precios accesibles, sin resignar calidad ni estilo.
Vuelta al cole con precios que hacen la diferencia
Para quienes necesitan renovar el calzado escolar y arrancar el año con comodidad, en Sporting Corrientes, ubicado en Junín 1130, se pueden encontrar zapatillas desde $54.999 en marcas líderes como Adidas, Puma y Fila. El local atiende de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 17:30 a 21:30 hs.
Una propuesta pensada especialmente para niños y jóvenes, con productos resistentes para el uso diario, diseños actuales y el confort necesario para acompañar largas jornadas de colegio y actividades cotidianas.
Para entrenar, salir a correr o estar cómodo todos los días
Además de la vuelta al cole, febrero es el momento ideal para retomar el movimiento y sumar hábitos saludables. Por eso, Sporting amplía su propuesta con modelos pensados para entrenar, correr o simplemente estar cómodo durante todo el día.
Entre los destacados se encuentran:
-
Adidas Duramo RC 2W
-
Adidas Runblaze M
-
Adidas Response Runner 2
Todos disponibles desde $89.999 con diseños livianos, buena amortiguación y el soporte necesario para acompañar tanto entrenamientos como caminatas diarias.
Financiación y beneficios exclusivos durante febrero
Para facilitar la compra y aprovechar aún más estas propuestas, Sporting ofrece beneficios especiales de financiación durante todo febrero:
-
Tarjeta Naranja – Plan Z
-
25% de descuento los días 20, 21, 27 y 28
-
-
MODO
-
25% de descuento los lunes, martes, jueves y domingos, con tope de $20.000
-
-
Tarjetas bancarizadas
-
6 cuotas sin interés con Visa de bancos seleccionados
-
Una oportunidad ideal para adelantar compras, aprovechar promociones y empezar el año bien equipado.
¡No te pierdas las propuestas de febrero y vení a descubrir lo mejor del calzado y la indumentaria deportiva en tu ciudad!