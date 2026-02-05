Sporting Corrientes: vuelta al cole, entrenamiento y comodidad, todo en un solo lugar

Febrero es un mes clave: vuelta al cole, vuelta a la rutina y vuelta a los hábitos saludables. Pensando en ese contexto, Sporting arranca el mes con una propuesta fuerte en Corrientes, diseñada para resolver lo que hoy más buscan las familias: calzado cómodo, de marca y a precios accesibles, sin resignar calidad ni estilo.

Vuelta al cole con precios que hacen la diferencia

Para quienes necesitan renovar el calzado escolar y arrancar el año con comodidad, en Sporting Corrientes, ubicado en Junín 1130, se pueden encontrar zapatillas desde $54.999 en marcas líderes como Adidas, Puma y Fila. El local atiende de lunes a sábados, de 9 a 13 y de 17:30 a 21:30 hs.

Una propuesta pensada especialmente para niños y jóvenes, con productos resistentes para el uso diario, diseños actuales y el confort necesario para acompañar largas jornadas de colegio y actividades cotidianas.

Para entrenar, salir a correr o estar cómodo todos los días

Además de la vuelta al cole, febrero es el momento ideal para retomar el movimiento y sumar hábitos saludables. Por eso, Sporting amplía su propuesta con modelos pensados para entrenar, correr o simplemente estar cómodo durante todo el día.

Entre los destacados se encuentran:

Adidas Duramo RC 2W

Adidas Runblaze M

Adidas Response Runner 2

Todos disponibles desde $89.999 con diseños livianos, buena amortiguación y el soporte necesario para acompañar tanto entrenamientos como caminatas diarias.

Financiación y beneficios exclusivos durante febrero

Para facilitar la compra y aprovechar aún más estas propuestas, Sporting ofrece beneficios especiales de financiación durante todo febrero:

Tarjeta Naranja – Plan Z 25% de descuento los días 20, 21, 27 y 28

MODO 25% de descuento los lunes, martes, jueves y domingos , con tope de $20.000

Tarjetas bancarizadas 6 cuotas sin interés con Visa de bancos seleccionados



Una oportunidad ideal para adelantar compras, aprovechar promociones y empezar el año bien equipado.

¡No te pierdas las propuestas de febrero y vení a descubrir lo mejor del calzado y la indumentaria deportiva en tu ciudad!