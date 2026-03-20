Aranduroga, sede para una jornada histórica en el rugby de la región

Una jornada histórica se vivirá este sábado en el Aranduroga Rugby Club. La entidad correntina será sede del primer partido de rugby profesional en la región al concretarse el duelo entre Yacaré XV y Tarucas.

El partido corresponde a la quinta fecha del certamen internacional, dará inicio a las 16.45 hs. y contará con el arbitraje de Tomás Bertazza.

Aranduroga será la sede número 23 desde la primera Superliga Americana de Rugby en 2020, en recibir al mejor rugby de América.

La organización de este evento de carácter internacional está a cargo de Aranduroga bajo la supervisión de Sudamérica Rugby (SAR) y se trabajó en una adecuación integral del estadio para cumplir con los estándares internacionales de transmisión televisiva e infraestructura.

Desde la Comisión Organizadora del club manifestaron: “traer el Super Rugby Américas a nuestra casa es un desafío enorme y un orgullo para todo el rugby de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa y Paraguay. Estamos preparando una jornada que será una verdadera fiesta, con Fan-Fest, sectores diferenciados y un nivel de juego nunca antes visto en la zona”.

Yacaré XV, la franquicia paraguaya, mudó su equipo por esta única fecha los poco más de 400 kilómetros hacia la ciudad de Corrientes, donde el fervor por el rugby asegura un buen caudal de público.

En febrero de este año Yacaré XV y Capibaras XV jugaron un amistoso preparatorio para el torneo. El encuentro contó con un buen marco de público y abrió las puertas para una jornada oficial de la temporada 2026.

“Es una decisión que tomó Paraguay y nosotros avalamos. Quieren mover más la región, captar más público y nos parece una buena idea”, explicó Daniel Hourcade, gerente de Alto Rendimiento de Sudamérica Rugby y exentrenador de Los Pumas.

El conjunto paraguayo, que tiene como capitán al mercedeño Ramiro Amarilla, regresa a Corrientes y enfrentará a otra franquicia argentina: Tarucas, franquicia con sede en San Miguel de Tucumán.

Con un triunfo cada uno en los únicos dos enfrentamientos entre sí, es importante para el anfitrión sumar de a cuatro, y por qué no cinco puntos. No ha ganado aún pero sumó punto bonus en cada uno de los cuatro partidos ya jugados, confirmando que está cerca de revertir su actualidad.

Tarucas está en cuarto lugar, con una sola derrota en el torneo, y desplegando un rugby efectivo.

Las entradas para el cotejo de este sábado se pueden conseguir en https://centralticket.net/Yacare-Tarucas. Los mayores de 14 años abonarán $15.000, mientras que los menores de 14 años pagarán $7.500. Además, el predio contará con estacionamiento para el público, con un costo de $10.000.