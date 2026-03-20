La economía creció 4,4% en 2025, impulsada por el agro y la minería

En línea con las previsiones del mercado y del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía argentina cerró 2025 con un crecimiento del 4,4%, según informó el Indec. En el cuarto trimestre, además, la actividad avanzó 2,1% en comparación con el mismo período de 2024, y respecto del período previo de tres meses tuvo un alza de 0,6%.

El desempeño anual, que se explica sobre todo por el buen primer trimestre de 2025, estuvo impulsado principalmente por el consumo privado, que creció 7,9%, la inversión, con un alza de 16,4%, y las exportaciones, que aumentaron 7,6%. En contraste, el consumo público apenas avanzó 0,2%, mientras que las importaciones registraron un fuerte salto del 27%.

El Gobierno celebró el dato. El ministro de Economía, Luis Caputo, escribió en su cuenta de la red social X: “El Producto Interno Bruto (PIB) creció 4,4% interanual en 2025, con una suba de 16,4% en la Inversión, 7,9% en el Consumo Privado y 7,6% en las Exportaciones”. Y en el mismo poste agregó: “El PIB a precios constantes alcanzó un máximo histórico en 2025, ubicándose 1,1% por encima del promedio de 2022 (máximo previo)”.

El posteo de Caputo en X, fue automáticamente replicado por el presidente, Javier Milei, que agregó en cuenta de la misma red social “TMAP” [Todo marcha acorde al plan] y “VLLC” [Viva la libertad, carajo].

A nivel sectorial, los datos del cuarto trimestre reflejan una marcada heterogeneidad, en línea con lo que el propio Indec venía anticipando a través del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE).

Entre los sectores más dinámicos se destacaron los servicios sociales y de salud, con un crecimiento del 17,2%; la agricultura y la ganadería (16,1%); la pesca (10,6%); la explotación de minas y canteras (8,1%), y el rubro de electricidad, gas y agua (4,7%), entre otros.

Del lado opuesto, los sectores más rezagados fueron la industria manufacturera, que cayó 5% interanual; el comercio mayorista, minorista y reparaciones (-2,2%), y hoteles y restaurantes (-0,7%).

De cara a 2026, y considerando el arrastre estadístico que dejó 2025, la economista Elisabet Bacigalupo, de Abeceb, proyecta un crecimiento más moderado. “Hoy estimamos una expansión más cercana al 3% que al 4%, bastante por debajo de lo que se esperaba meses atrás”, indicó.

De todos modos, Bacigalupo consideró que la actividad podría ganar algo de dinamismo en los próximos meses, apoyada en una buena cosecha gruesa, cierta estabilización de los sectores más golpeados y un contexto financiero potencialmente más favorable.