Vilas confía en la regularidad de su auto

El goyano Ignacio Vilas, que ésta temporada debutó en el TC Pista Mouras, ganó en la primera fecha del certamen en La Plata. Luego, en Concepción del Uruguay, llegó en el segundo lugar por detrás de Iñaki Arrías y sumó buenos puntos para estar en la cima del campeonato con 85 puntos.

“Estoy cumpliendo un sueño de competir en esta categoría, que es el TC Pista Mouras, la cual es muy competitiva. En la primera fecha pudimos arrancar muy firmes, sólidos desde los entrenamientos, hasta la final, en la que nos llevamos la victoria. En Concepción, el auto volvió a demostrar que está firme y contundente. Eso se debe a todo el trabajo que viene realizando el equipo de Ramiro Galarza”, comentó el piloto que tripula la Dodge N°77.

“En lo personal, me siento muy cómodo arriba de la Dodge, eso es fruto del laburo del equipo también. Si bien pasaron sólo dos fechas, y el campeonato es largo, no me creo que soy un firme candidato, sino uno más. Es una categoría muy competitiva, faltan aún 11 fechas y todo puede pasar, así que lo importante es ser contundentes a lo largo de toda la temporada y sumar, tanto puntos, como experiencia. Es mi primer año en la categoría y primera vez en un auto con techo, así que vamos en buscar de adquirir kilómetros”, afirmó Vilas al portal de la ACTC.

“La Dodge está muy bien, pese a esto, el equipo sigue buscando cositas para probar; para encontrar un mejor funcionamiento. Por ahí, lo que nos faltaría es mejorar un poco a la hora de clasificar, pero eso es una cuestión mía en las vueltas rápidas. El auto está para más, no me cabe la menor duda, pero esto es un camino largo. Hay que ir fecha tras fecha y conocer, cada vez mejor el coche”, puntualizó el puntero del campeonato.

Por último, se refirió a lo que se viene éste fin de semana: “Volvemos a La Plata, si bien conocemos, el circuito con chicana va a ser la primera vez. Todas las expectativas son ir tranquilo, conocer bien el trazado en los entrenamientos, para después en la clasificación, serie y final, tirar lo mejor posible”.

Este fin de semana se disputará la tercera fecha del campeonato, nuevamente en el circuito Roberto Mouras de La Plata. Este sábado será el tiempo de entrenamientos y clasificación, mientras que la final (12 giros o 20 minutos como máximo) está pautada para el domingo 22 desde las 15.52.