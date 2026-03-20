Talleres y Curupay se destacan en la jornada sabatina

La Copa de la Liga correspondiente al fútbol capitalino de primera división tendrá continuidad este sábado con la disputa de seis encuentros.

El partido destacado de la jornada será el que protagonizarán Talleres y Curupay, los punteros del Grupo D con puntaje ideal en dos presentaciones.

En otra interesante propuesta, Huracán intentará afirmarse en lo más alto del Grupo B cuando se mida con Rivadavia que lo sigue a un punto.

Además, Boca Unidos buscará su primera victoria cuando enfrente a Sacachispas, uno de los líderes en el Grupo A.

El programa completo de la jornada sabatina es el siguiente:

Cancha de Huracán: 15;00 Barrio Quilmes vs. Cambá Cuá y 17;00 Huracán vs. Rivadavia.

Cancha de Sportivo: 17,00 Independiente vs. San Jorge y 19,00 Sacachispas vs. Boca Unidos.

Cancha de Alvear: 15,00 Yaguareté vs. Quilmes y 17,00 Talleres vs. Curupay.

Lo que viene

En el marco de la Copa de la Liga también habrá dos partidos este domingo en cancha de Lipton: 17,00 Alumni vs. Libertad y 19.00 Ferroviario vs. Robinson.

En tanto que el miércoles 25, en el mismo escenario se jugarán estos encuentros: 18,00 Lipton vs. Villa Raquel y 20,00 Dr. Montaña vs. Sportivo.

Así se ubican

Cumplidas parcialmente tres fechas, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Grupo A: Lipton (2 partidos jugados), Sacachispas (3) y Mburucuyá (3) 4 puntos, Villa Raquel (2) 3 y Boca Unidos (2) 1.

Grupo B: Huracán (2 PJ), Mandiyú (3) y Quilmes (2) 4 puntos, Rivadavia (2) 3 y Yaguareté (3) 1.

Grupo C: Empedrado (3 PJ) 7 puntos, San Jorge (2) 4, Independiente (2) 3, Robinson (2) 2 y Ferroviario (3) 0.

Grupo D: Curupay (2 PJ) y Talleres (2) 6 puntos, Libertad (2) y Alumni (2) 0.

Grupo E: Doctor Montaña (2) 6 puntos, Sportivo (2) 2, Cambá Cuá (2) y Barrio Quilmes (2) 1.