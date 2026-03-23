Comunicaciones ganó en Resistencia y tendrá ventaja de localia

Un triunfo valioso consiguió Comunicaciones en Resistencia. Superó a Villa San Martín 69 a 66, consiguió su cuarto triunfo en hilera y se aseguró la ventaja de localia para el cruce de octavos de final en la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquetbol.

El conjunto mercedeño tuvo un buen cierre para conseguir la vitoria frente a un rival directo para quedar entra los ocho mejores del grupo. Franger Pieral con 16 puntos fue el goleador de Comunicaciones, mientras que en Villa se destacó Facundo Fernández con la misma cantidad de anotaciones.

En el arranque del partido se presentaron dos equipos que rápidamente mostraron sus principales vías de gol. Villa San Martín comenzó a correr mejor la cancha y a encontrar respuesta en la zona pintada con Rómulo Gusmao. En el cierre de los primeros diez, el local aprovechó la efectividad de Facundo Gago para escaparse por 27 -18.

En el segundo cuarto las cosas volvieron a estar parejas. Comunicaciones por momentos jugó mejor con Franco Fragozzo y Pirela, llevando a que las cosas vuelvan a emparejarse, aunque siempre con ventaja "Tricolor" (30-26). Con el correr de los minutos, sólo hubo ráfagas o reacciones en ambos lados, teniendo los locales en Emir Pérez Barrios lo más claro, ante un elenco mercedeño que apostó a las corridas de Agustín Bruner. Comu ganó el segundo cuarto e igualó el partido en 38.

A la vuelta de los vestuarios se mantuvo la paridad. Villa San Martín, con Emir Pérez Barrios y Estéfano Simondi, volvió a tomar una pequeña ventaja en el score en los primeros minutos del periodo. Pero Comunicaciones lo cerró con corajeadas de Tomás Allende y Franco Fragozzo se llevó el parcial por un ajustado 54 a 52.

En el arranque del cuarto parcial Villa San Martín llegó a sacar seis de la mano de Florito. Sin embargo, en los últimos minutos Comunicaciones defendió bien y con apariciones muy oportunas de Bruner, Pirela y Allende, logró una ventaja decisiva. Victoria para la visita en Resistencia en un duelo de rivales directos que llegaron empatados al encuentro del domingo.

El viernes 27, en el cierre de la Fase Regular, Comunicaciones (17-14) recibirá a Jujuy Básquet (16-14).