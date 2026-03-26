Denunciaron que un alumno llevó un cuchillo a un colegio: qué dijo la rectora

La rectora del colegio secundario Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Corrientes, María Isabel Cardozo, brindó precisiones este jueves sobre el episodio de violencia registrado la semana pasada.

“Sí es cierto que hubo una agresión física de un alumno hacia unas compañeras”, afirmó la directiva, al referirse a lo ocurrido durante el turno tarde, en un curso de cuarto año.

Para entrar en contexto, el viernes 20 de marzo ocurrió un hecho de violencia entre alumnos que derivó en una denuncia policial. Lo que trascendió en primera instancia fue que un estudiante amenazó a unas compañeras con atacarlas con un arma blanca, hecho que aparentemente se concretó según la denuncia.

El estudiante también “había ingresado a otros cursos que no eran el suyo, a molestar a los alumnos y mover los bancos”, detalló Cardozo en entrevista a Radio Dos.

Niegan la presencia de un arma dentro de la institución

Uno de los puntos centrales de la aclaración tuvo que ver con las versiones difundidas sobre la supuesta utilización de un arma blanca.

“Con respecto a lo que está en los medios, un arma blanca, eso no nos consta a nosotros como colegio, no sucedió”, aseguró Cardozo.

Y reforzó: “En ningún momento hubo un arma blanca dentro del colegio. Eso no ocurrió dentro del colegio”.

Intervención docente y contención a las alumnas

La rectora destacó que el personal docente actuó de inmediato para asistir a las estudiantes.

“Las alumnas estuvieron en todo momento contenidas con las profesoras”, explicó, y agregó que se dio aviso a los tutores y se aplicaron los protocolos correspondientes.

Además, se tomaron medidas preventivas al momento de la salida: “Se tuvo la precaución de que las chicas salgan antes que el alumno para que no se crucen”.

El episodio continuó fuera del establecimiento

De acuerdo al relato institucional, el conflicto no terminó dentro del edificio escolar.

“La preceptora vio que el chico salió y corrió a la compañera, siguió agrediendo fuera del colegio”, indicó Cardozo.

Sobre la posibilidad de que haya existido un arma en ese contexto, aclaró: “Si fue así, que la verdad no me consta, se dio fuera del colegio”.

Intervención institucional y sanciones

La rectora confirmó que se activaron los mecanismos internos y se dio intervención a organismos correspondientes.

“Se hizo todas las intervenciones que corresponden, se dio aviso a los tutores y hoy interviene el equipo”, señaló.

También indicó que el propio alumno reconoció su conducta: “Deja por escrito todo lo que hizo, reconoce haber tenido actitud agresiva con sus compañeras”.

En ese marco, se dispusieron sanciones y el caso ya tomó intervención judicial.

“Tolerancia cero ante agresiones”

Cardozo remarcó la política institucional frente a estos hechos, “venimos trabajando hace cuatro años con tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión física y verbal”.

Finalmente, insistió en la necesidad de llevar tranquilidad y finalizó diciendo que “quiero dejar en claro que dentro del colegio no sucedió lo del arma blanca”.