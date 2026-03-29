Vélez Sarsfield impulsa una innovación sustentable en su estadio

Vélez refuerza su compromiso con la sustentabilidad. El club instaló paneles solares en la terraza del Estadio José Amalfitani, con el objetivo de generar energía limpia, optimizar recursos y reducir el impacto ambiental.

Según comunicó la institución, el sistema cuenta con tecnología avanzada: “La gestión de la energía se realiza mediante un inversor inteligente, que funciona de manera automática e independiente, asegurando una operación eficiente y con mínima necesidad de mantenimiento”.

En la misma línea, explicaron: “El sistema fue diseñado con una mayor cantidad de paneles que la capacidad del inversor, lo que permite mantener niveles cercanos al máximo rendimiento incluso en condiciones climáticas adversas, como días nublados o de menor radiación solar”.

La obra comenzó a inicios de marzo y tiene un plazo de ejecución de dos meses. De esta manera, el Fortín apuesta a la innovación, la energía sustentable y el cuidado del medio ambiente.

Olé