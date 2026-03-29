Corrientes: detienen a cuatro pescadores por depredar en la reserva Isoró

La Policía de Corriente informó que este domingo detuvo a cuatro hombres en la localidad de Goya tras ser sorprendidos realizando pesca ilegal dentro de la Reserva Provincial Isoró.

Es menester recordar que la pesca es una actividad totalmente prohibida en la reserva en todas sus modalidades.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 2:00 de la madrugada en la zona de Boca Nueva, en la laguna Monte Negro.

Intentaron escapar entre la vegetación

El operativo fue realizado por efectivos de la Policía Rural y Ecológica junto a guardaparques, quienes detectaron la presencia de tres embarcaciones en el área protegida.

Al advertir la presencia policial, dos de las embarcaciones intentaron darse a la fuga, internándose en la vegetación.

Sin embargo, tras un rastrillaje, los uniformados lograron interceptarlos.

Redes prohibidas y fauna incautada

Durante el procedimiento, los agentes constataron la colocación de extensas redes en la laguna, utilizadas para la captura indiscriminada de peces.

Además, se procedió al secuestro de:

embarcaciones

motores

peces de especies como surubí y sábalo

Las autoridades señalaron que este tipo de prácticas representa una grave afectación a la fauna ictícola de la región.

Todos los implicados fueron trasladados

Los cuatro involucrados, oriundos de Puerto Reconquista, fueron trasladados a una dependencia policial por disposición del fiscal rural interviniente.

En el lugar continúan las actuaciones correspondientes para avanzar en la causa.