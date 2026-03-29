Corrientes: detienen en San Lorenzo a un joven buscado por hurto en Saladas

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre en localidad de San Lorenzo, quien era intensamente buscado por un hecho delictivo ocurrido días atrás.

El procedimiento se concretó en la noche del sábado, tras una serie de tareas investigativas llevadas adelante por personal de la comisaría local.

Vinculación con un hecho en Saladas

De acuerdo a la información policial, el detenido estaría sindicado como uno de los presuntos autores de una causa por tentativa de hurto registrada en la ciudad de Saladas.

En el marco de esta misma investigación, ya se encontraban detenidas otras dos personas mayores de edad.

Trabajo conjunto de las fuerzas

La detención fue posible gracias a un operativo coordinado entre efectivos de la Comisaría de Distrito San Lorenzo y personal de la Unidad Regional VII.

Así, un joven de 23 años fue interceptado en la vía pública y puesto inmediatamente a disposición de la Justicia.

Traslado y situación judicial

Tras su aprehensión, el detenido fue trasladado a la alcaldía de la Comisaría Primera de Saladas, donde continúa a disposición de la autoridad judicial interviniente.

En tanto, la causa sigue en etapa de investigación para determinar responsabilidades y avanzar con las diligencias correspondientes.