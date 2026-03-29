Corrientes: llevaba una moto robada y fue interceptado en un control

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a un hombre la localidad de Goya tras ser sorprendido transportando una motocicleta con pedido de secuestro activo.

El operativo fue realizado por efectivos de la Policía Rural y Ecológica el sábado por la tarde, alrededor de las 18:35, sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 736, en la Cuarta Sección San Juan.

La irregularidad detectada

Durante un control vehicular, los uniformados detuvieron la marcha de una trafic Mercedes Benz, conducida por un hombre de 53 años, domiciliado en Pueblo Libertador.

Al inspeccionar el rodado, hallaron una motocicleta Honda Tornado XR250 cc en su interior.

Si bien el conductor presentó documentación del vehículo, al verificar las numeraciones se constató que el número de cuadro no coincidía con el registrado.

Pedido de secuestro vigente

Ante la irregularidad, se dio intervención al sistema 911, que mediante la base Sifcop confirmó que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo desde el 24 de enero de 2024.

La causa está vinculada a un hecho de hurto agravado en la vía pública, con intervención de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Secuestros y detención

Tras la confirmación, el fiscal rural de Goya dispuso:

el secuestro de la motocicleta

de la el secuestro del vehículo utilitario

del utilitario la aprehensión del conductor por averiguación de delito

El hombre fue trasladado a la dependencia policial, donde continúan las actuaciones correspondientes.