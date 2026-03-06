Regatas busca la recuperación frente a San Lorenzo

Después del paso en falso en sus últimos partidos como local y la pausa impuesta por el clasificatorio al Mundial 2027, Regatas Corrientes retomará este viernes su transitar en la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

Desde las 22.10, en el Fortín Rojinegro, el conjunto Fantasma recibirá la visita de San Lorenzo con el arbitraje de Pablo Estevez, Sergio Tarifeño y Danilo Molina.

En el equipo correntino se anunció el regreso de Tayavek Gallizi pero está en duda la participación del colimbiano Juan Tello.

Regatas (15-9) sufrió dos inesperadas derrotas como local que lo relegaron en la lucha por la primera ubicación. Perdió frente a La Unión (18 de febrero) y contra Peñarol (21 de febrero).

El encuentro contra los marplatenses abrió algunas dudas en la producción del equipo que no mostró reacción ni respuestas para torcer el resultado.

“Hay que estar tranquilos, nos quedan dos partidos más seguidos de local, ahora toca descanso, limpiar la cabeza y volver con todo para lo que será la recta final de la Liga”, sostuvo Fabián Ramírez Barrios, capitán del equipo correntino que también reconoció que no pudieron igualar la intensidad que propuso Peñarol

En Regatas volverá a ver acción el pivote Gallizi que esta semana volvió a los entrenamientos, después de su operación por un cuadro de apendicitis.

“Luego de un parate de dos semanas hay que tratar de aprovechar y maximizar el tiempo, obviamente sin hacer ninguna locura, para tratar de estar lo mejor y lo antes posible a disposición y para intentar que el equipo vuelva a ser sólido como estábamos mostrando”, sostuvo el interno de 33 años.

Gallizi debió ser operado de urgencia en la previa al clásico frente a San Martín el pasado 14 de febrero y retomó las prácticas el último sábado.

En tanto que el también interno Tello regresó de la ventana mundialista con un golpe en el tobillo y su presencia en el juego de este viernes está en duda.

San Lorenzo (9-17) llega a Corrientes con una racha de tres derrotas consecutivas y lucha por escaparle a la zona de Permanencia. Hoy solamente supera a Argentino de Junín (6-20) y Racing de Chivilcoy (7-19) en el fondo de la tabla de posiciones.

Durante la presente temporada, el 16 de diciembre de 2025, Regatas superó a San Lorenzo en el Polideportivo Roberto Pando 92 a 70 con 23 puntos de Sebastián Lugo y 14 de Ramírez Barrios.

Luego del partido de este viernes, Regatas recibirá a Gimnasia de Comodoro Rivadavia el lunes 9. Después llegará la gira por Córdoba donde enfrentará a Independiente de Oliva (jueves 12), Atenas (sábado 14) e Instituto (lunes 16). En el cierre de marzo, Regatas recibirá Ferro Carril Oeste el lunes 26 y se presentará en la capital santafesina el jueves 26 para visitar a Unión.