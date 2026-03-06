Franco Colapinto finalizó 18° en la segunda práctica del GP de Australia

Franco Colapinto cerró la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en el 18° puesto, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó dos posiciones por delante.

En la primera sesión del día, el argentino había quedado 16°, superando a Gasly, pero los roles se invirtieron en la FP2, en la que Colapinto estuvo cerca de un despiste y sufrió un inconveniente en su auto que lo obligó a reducir la velocidad frente a Lewis Hamilton, lo que motivó una investigación por parte de la dirección de carrera.

A lo largo de la sesión, Colapinto se mantuvo lejos del ritmo de punta en el circuito de Albert Park y tuvo un bloqueo que casi termina en accidente, aunque logró controlar el monoplaza y continuar. En los minutos finales, ambos Alpine quedaron relegados, con Gasly 16° y Colapinto 18°, a más de dos segundos del líder de la sesión, Oscar Piastri, quien marcó un tiempo de 1:19.729.

El análisis de Colapinto

El piloto argentino reconoció las dificultades de la jornada: “Es un poco difícil entender por qué estamos tan mal comparado con Baréin. Habíamos visto un par de cosas claras que teníamos en el auto para trabajar que no estaban funcionando como deberían”, explicó.

Colapinto agregó: “Hoy fue un día complicado, largo, todo el tiempo estuvimos buscando respuestas y mejoras que no encontramos. Por ahora estamos bastante lejos, pero hay que seguir trabajando e intentar tener la mejor performance posible”.

Además, a través de la gacetilla de Alpine, detalló un problema visual que sufrió sobre el cierre de la práctica: “Tuve un pequeño problema con hielo seco y residuos en el ojo. Afortunadamente, no fue demasiado grave ni motivo de preocupación”.

