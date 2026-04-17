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Regatas fue protagonista en el Sudamericano Master

El equipo fantasma contó con siete integrantes en Paraguay.

Por El Litoral

Viernes, 17 de abril de 2026 a las 17:57

La XXIX Edición del Encuentro Sudamericano Master se concretó en Paraguay, reunió a más de 600 remeros de todo el continente y la delegación de Regatas Corrientes cosechó 22 medallas.

La competencia, organizada por el club Mbiguá, se disputó en la Bahía de Asunción y contó con la participación de delegaciones de Argentina, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Chile, Brasil, Perú, México, Guatemala y Colombia, consolidándose como una verdadera fiesta del remo sudamericano.

El campeonato se disputó del jueves 9 al domingo 14 y contó con la participación de siete remeros del Club de Regatas Corrientes. 

El equipo estuvo integrado por Ana María Pato quien se alzó con 3 medallas de oro, 2 de plata, Alejandro Gómez Enríquez que cosecho 1 de oro y una de plata, Antonio Méndez con dos de oro, una de plata y una de bronce, Florencia Falzetti con una de oro, dos de plata y tres de bronce, Gastón Gómez Enríquez con una de plata y una de bronce, Felipe Ojeda que consiguió una de plata y Fernando Ortiz completó el medallero con 2 de bronce.

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