La Unne reabrió las inscripciones para Diseño Industrial tras destrabar fondos nacionales

Una de las ofertas académicas más recientes y demandadas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) vuelve a estar disponible para los ingresantes. Tras intensas gestiones ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Rectorado confirmó la reapertura de las inscripciones para la Licenciatura en Diseño Industrial para el Ciclo Lectivo 2026.

La noticia lleva alivio a cientos de aspirantes que habían quedado en vilo a mediados de noviembre del año pasado, cuando la institución se vio obligada a suspender el ingreso debido a la incertidumbre sobre los recursos necesarios para sostener la estructura docente y operativa de la carrera, que comenzó a dictarse en 2023.

Financiamiento garantizado y "Contrato Programa"

El rector de la Unne, Omar Larroza, destacó que el avance fue posible gracias a un compromiso formal de envío de partidas por parte del Estado Nacional. Según explicó el directivo, Diseño Industrial opera bajo la figura de "Contrato Programa", un mecanismo mediante el cual la Nación asigna fondos extra-presupuestarios destinados específicamente a la expansión de la oferta académica.

«Se logró el compromiso de recursos para garantizar la continuidad de la carrera», subrayó Larroza tras la decisión avalada por el Consejo Superior. Este financiamiento es vital, ya que la carrera depende exclusivamente de estos giros directos para el pago de salarios y el equipamiento de los talleres de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU).

Plazos y modalidad de inscripción

Desde la FAU-Unne informaron que el proceso de inscripción será ágil y totalmente remoto para facilitar el acceso de alumnos de toda la región NEA.

Fecha límite: hasta el 30 de abril de 2026 a las 23:55.

Plataforma: se realiza a través del portal oficial inscripciones.unne.edu.ar o mediante el sistema SIU-Guaraní para quienes ya poseen usuario (sección Trámites → Inscripción a propuestas).

Canales de consulta

Para aquellos interesados que requieran asistencia técnica o información sobre la documentación requerida, la facultad habilitó los siguientes medios: