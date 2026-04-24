La Uefa sancionó a Gianluca Prestianni tras el escándalo con Vinicius Jr

La Uefa sancionó al futbolista argentino Gianluca Prestianni con seis partidos oficiales por los supuestos comentarios discriminatorios contra Vinícius Júnior. El escándalo ocurrió en el partido de hace tres meses entre Benfica y Real Madrid por la Champions League.

Investigación

La decisión se tomó luego de una investigación del inspector de Ética y Disciplina, que analizó videos, testimonios y descargos de las partes involucradas. El organismo consideró acreditada una infracción por conducta discriminatoria.

Si bien a Prestianni se lo acusó de racista por supuestamente haberle dicho "mono" a Vinícius, lo cierto es que la UEFA lo castigó por conducta homofóbica.

Según el informe oficial, de los seis partidos de suspensión, tres deberán cumplirse de manera efectiva y otros tres quedan en suspenso por un período de dos años. Parte de la sanción ya fue cumplida en un encuentro reciente del Benfica ante Real Madrid.

El caso a la Fifa

La Uefa además elevó el caso a la Fifa para evaluar si la sanción puede extenderse a nivel mundial. Esto podría impactar en su participación con la Selección Argentina en futuras convocatorias.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino se evaluó la posibilidad de que el jugador cumpla parte del castigo en amistosos internacionales, aunque esos encuentros no serían considerados oficiales para descontar la sanción.

Prestianni, quien ya había negado las acusaciones, mantiene la opción de contrarrestar la decisión ante el Comité de Apelaciones de la UEFA y eventualmente recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo.