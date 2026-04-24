Corrientes reunió a referentes del NEA para fortalecer las políticas de discapacidad

El Gobierno de Corrientes llevó adelante una reunión del Consejo Provincial de Discapacidad (Coprodis) con referentes del nordeste argentino. El encuentro se realizó hoy en el marco del fortalecimiento de políticas públicas inclusivas.

Coordinación regional

El encuentro fue impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social junto al Coprodis, con el objetivo de consolidar la articulación institucional entre distintas jurisdicciones de la región.

Durante la jornada se abordaron temas considerados prioritarios para el próximo Consejo Federal de Discapacidad.

Implementación de la ley de emergencia en discapacidad (27.793).

Regularización de pagos adeudados a instituciones prestadoras.

Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.

Los representantes intercambiaron experiencias y analizaron desafíos comunes, con el fin de delinear estrategias conjuntas para garantizar derechos y mejorar la atención integral.

Del encuentro participaron la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad, Roxana Tannuri, junto a la directora de Atención a la Discapacidad de Salud, Mirta Mendoza.

Las autoridades destacaron que este tipo de instancias refuerzan el compromiso institucional de avanzar hacia una sociedad más inclusiva y con mayor equidad en el acceso a derechos.