Boca se adelantó en la serie de Reclasificación frente a San Martín

El primer punto de la Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26 entres Boca Juniors (5º) y San Martín (12º) quedó en poder del Xeneize que se impuso 98 a 85. El partido se jugó este mediodía en el estadio Luis Conde y el local tuvo el control del juego casi los 40 minutos, pero el Rojinegro luchó hasta los segundos finales para revertir el marcador.

Michael Smith con 17 puntos, Nicolás Stenta con 14 y Agustín Barreiro con 11 fueron los principales goleadores del local. En San Martín se destacaron en el ataque Víctor Fernández con 18 puntos, Lautaro Berra con 17 y Gastón García con 15.

El encuentro con un Boca encendido que rápidamente se adelantó 8 a 0. San Martín tardó unos minutos en acomodarse en la cancha, corrigió la defensa y gracias a la buena efectividad en lo triples (4 de 6 en el período), donde se destacó Gastón García, pasó a ganar 12 a 11. El trámite se tornó equilibrado y llegaron al final del segmento empatados en 21.

En el arranque del segundo cuarto, el equipo correntino impuso condiciones a partir de su defensa zonal, las transiciones y los tiros a distancia para escaparse 32 a 25. La reacción del local llegó también con una cambio en la marca y con un parcial de 8 a 0 pasó a ganar 33 a 32. El juego se mantuvo equilibrado. En Boca de destacó Scala, y en la visita Rearte junto a Berra para llegar al descanso largo con un ajustado 46 a 44 favorable al Xeneize.

EL bicampeón mostró todo su repertorio en el tercer capítulo.. Sobrecargó la "zona pintada" y encontró puntos en diferentes manos. Así se fue distanciando en el marcador hasta llegar a 14 puntos con un triple sobre la chicharra final de Scala para dejar el marcador 72 a 58. San Martín sufrió una sequía defensiva. Tardó 4 minutos en anotar y después corrió desde atrás todo el cuarto.

Los últimos diez minutos fueron con un alto goleo. El local parecía encaminarse a un cómodo triunfo pero San Martín no se resignó aparecieron los triples y con 60 segundos por jugar quedó 4 puntos abajo (93 a 89). El equipo correntino recuperó un par de pelota pero no las pudo aprovechar en el ataque y dejó pasar la oportunidad de dar el golpe en La Bombonerita.

El segundo punto de la seri se volverá a jugar en La Bombonerita. Será este lunes desde las 22. En tanto que el tercer encuentro de la eliminatoria está pautado para el jueves 30 pero ya en Corrientes a partir de las 21.30.